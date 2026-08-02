Американский профессор предупредил Киев о надвигающейся катастрофе

Блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Россия заблокировала портовый комплекс Одессы в Черном море и вообще все украинские черноморские порты. Фактически это означает, что Украина теперь стала страной без выхода к морю. Для Украины это катастрофа», — приводит «Лента.ру» заявление Миршаймера.

Он уверен, что украинской экономике нанесен невосполнимый ущерб. По словам профессора, Украина находится в ужасной экономической ситуации.

«А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже», — отметил Миршаймер.

Ранее британский журнал The Economist писал, что удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны.