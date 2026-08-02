НАВЕРХ
Актуальная тема
Спецоперация на Украине
Актуальная тема
Спецоперация на Украине
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Американский профессор предупредил Киев о надвигающейся катастрофе

Источник:
«Лента.ру»
388 13
Флаг Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Россия заблокировала портовый комплекс Одессы в Черном море и вообще все украинские черноморские порты. Фактически это означает, что Украина теперь стала страной без выхода к морю. Для Украины это катастрофа», — приводит «Лента.ру» заявление Миршаймера.

Он уверен, что украинской экономике нанесен невосполнимый ущерб. По словам профессора, Украина находится в ужасной экономической ситуации.

«А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже», — отметил Миршаймер.

Ранее британский журнал The Economist писал, что удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны.

Тема: Спецоперация на Украине
Российские силы ударили по украинской логистике и наемникам
Атаки БПЛА сегодня: сбит 371 дрон над 11 регионами России
Россия нанесла один из самых мощных ударов по Киеву и Львову
Российские силы поразили два судна в Черном море
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Финляндия отключит Россию от мирового интернет-трафика
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Сбербанк нашел способ вернуть свои приложения на iPhone
Чайный налет на кружках оказался опасным
Обсуждение (13)
Картина дня
Армия России
Россия ударила по украинской логистике и наемникам
Полиция
Самодельная бомба взорвалась в центре Москвы
Основательница Wildberries Татьяна Ким
Украинские дроны атаковали склад Wildberries еще в одном регионе
Эпидемия
ВОЗ предупредила о стремительном распространении Эболы
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

бандровская украина это страна кладбище ... порядок по бандеровски - до последнего украинца