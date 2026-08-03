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УК станут штрафовать за недопуск операторов связи в дома

Источник:
Sibnet.ru
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Роутер
Фото: © Sibnet.ru

Штрафы до 500 тысяч рублей будут грозить за недопуск операторов связи в многоквартирные дома (МКД) для размещения и эксплуатации сетей связи, соответствующий закон вступит в силу в августе.

Поступают жалобы на то, что лица, управляющие домами, препятствуют доступу операторов связи в многоквартирные дома, говорится в пояснительной записке.

«Имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи», — сказано в документе.

Операторам связи навязывают дополнительные условия или другие договоры, предусматривающие внесение платы, отметили авторы законопроекта.

Закон установил административную ответственность для лиц, осуществляющих управление МКД, за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в МКД.

Для должностных лиц штрафы составят от 10 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

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