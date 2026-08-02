Два детеныша китайского горала, внесенного в Красную книгу, родились в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения.

«По некоторым причинам самки не могли выкармливать малышей, и заботу о детенышах взяли на себя зоологи и ветеринары. Под присмотром специалистов малыши находились и днем и ночью», — говорится в сообщении.

В природе численность горалов стремительно сокращается из-за браконьерства, разрушения естественной среды обитания и других факторов, поэтому вид занесен в Красную книгу как исчезающий.

Новосибирский зоопарк участвует в международной программе по сохранению этого редкого вида. Китайские горалы живут здесь с 2018 года, в других зоопарках России горалов нет.

Природа наградила горалов уникальным строением копыт: мягкие и упругие подушечки буквально "чувствуют" каждую выпуклость скал, обеспечивая надежную опору даже на самых гладких и отвесных камнях.