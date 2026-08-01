Минерал дороже золота нашли в России

Новый минерал обнаружили в России, специалисты оценивают его дороже золота, сообщила пресс-служба Минобрнауки. Он получил название кольский ашкрофтин

Неизвестный ранее минерал исследователи нашли в Кировском руднике Хибинского массива в Мурманской области. В его состав входит практически весь химический состав земной коры, в том числе и иттрий, считающийся редкоземельным элементом.

По структуре найденный кристалл входит в группу самых сложных минеральных структур из всех известных науке сегодня. Специалисты отметили, что даже налет на породе поднимает среднюю стоимость до 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.

Кольский ашкрофтин близок к классическому ашкрофтину — чрезвычайно редкому силикатному минералу, который ранее находили в основном в Гренландии, а также в Канаде и Италии.