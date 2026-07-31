Российский «Мастер и Маргарита» выйдет в американский прокат

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, экранизация одноименного романа Михаила Булгакова, выйдет в прокат в США в сентябре. Он откладывался из-за санкций в отношении России.

Лента, по данным Variety, появится в американских кинотеатрах с 18 сентября. Широкий международный прокат «Мастера и Маргариты» был отложен из-за санкций в отношении России, также решались споры о правах на роман Булгакова.

«Когда мы начинали работу над фильмом, мы и представить себе не могли, что история о цензуре и борьбе за правду, разворачивающаяся в 1930-х годах, окажется настолько актуальной для настоящего — как в России, так и за ее пределами», — прокомментировал Локшин.

В России фильм вышел в январе 2024 года и собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей. Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Воландом в картине стал немецкий актер Аугуст Диль, известный по фильму «Бесславные ублюдки».