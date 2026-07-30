Российские кинотеатры начали показывать «Одиссею»

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» с 30 июля появился в афише ряда российских кинотеатров.

Показы проходят в рамках так называемого «предсеансового обслуживания» — зритель приобретает билет на российский фильм, перед которым в зале демонстрируется трехчасовая лента Нолана.

Официального проката у «Одиссеи» в России нет — Министерство культуры не получало заявок на выдачу прокатного удостоверения. Поэтому афиши фильма нет на официальных сервисах покупки билетов.

Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 16 июля. За первые две недели проката картина собрала более 700 миллионов по всему миру, став одним из самых кассовых релизов 2026 года.