Сколько арбуза можно съесть за раз

Разумная порция арбуза для здорового человека за один раз составляет примерно полкило, при этом за день можно съесть 1–1,5 килограмма арбуза, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

«Арбуз примерно на 90% состоит из воды, поэтому многие воспринимают его как продукт, который можно есть практически без ограничений. Но в мякоти содержится достаточно много быстрых углеводов», — пояснил в интервью «Газете.ру» врач.

По его словам, для здорового человека разумная порция составляет примерно 300–500 граммов за один прием. В течение дня можно съесть около 1–1,5 килограмма арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и нет медицинских ограничений.

Большие порции арбуза за короткое время могут привести к дискомфорту: ощущению переполнения желудка, вздутию, частому мочеиспусканию. Из-за высокого содержания воды он способен временно увеличивать нагрузку на почки.



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«Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ необходимо соблюдать осторожность», — предупредил врач.