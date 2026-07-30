Начался пик необычного горизонтального звездопада

Звездопад Южные дельта-Аквариды, самый яркий «звездный дождь» лета, выйдет на пик активности в ночь на 31 июля.



Поток активен с 12 июля по 23 августа, однако последние дни июля и первые дни августа традиционно считаются наилучшим временем для наблюдения дельта-Акварид. В ближайшие дни в ночном небе наблюдатели смогут видеть до 25 ярких метеоров в час.

Родительский объект для падающих звезд — фрагменты кометы 96Р/Макхольца. Звездопад «проливается» в небе, когда Земля пересекает космический след из пылевых частиц и обломков этой небесной странницы.

При входе в атмосферу эти крошечные частицы разогреваются до экстремальных температур и сгорают, создавая короткие световые следы — метеоры. С поверхности планеты такие вспышки воспринимаются как падающие звезды.

Чтобы увидеть как можно больше красивых метеоров, потребуется найти темное место с открытым горизонтом. В Северном полушарии радиант потока находится низко на юге, поэтому лучше всего смотреть в южном направлении.

Поскольку источник метеорного потока находится низко над горизонтом, видимые метеоры летят вдоль небосвода, создавая необычное впечатление горизонтального звездопада с очень длинными светящимися полосами.

Метеоры дельта-Акварид могут появиться в любой части неба, поэтому важно постараться охватить взглядом максимально большой участок неба. Специальное оборудование не потребуется — достаточно ясного неба.