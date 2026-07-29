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Сгорел построенный для фильма с Пореченковым и Кологривым город

Источник:
Sibnet.ru
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Тушение декораций для киносъемок
Фото: © МЧС России

«Город», построенный для киносъемок, почти полностью сгорел в Тверской области, сообщило МЧС России. Это декорации к фильму «Молодинская битва» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым.

Декорации для киносъемок загорелись в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, огонь охватил 30 строений на площади 2 тысяч квадратных метров. Пожарные отстояли 10 строений. Жертв и пострадавших нет

Предварительно, пожар начался из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехники во время съемочного процесса.

По данным Shot, огонь охватил декорации для фильма «Молодинская битва». Картина основана на реальных событиях — битве при деревне Молоди 1572 года. Режиссер — Константин Буслов («Злой город»). В главных ролях Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов, Федор Лавров.

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