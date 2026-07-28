Омская область сняла лимиты на отпуск бензина

Лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива на заправках сняли в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Меры действовали больше месяца.

Омская область одной из первых в стране ввела лимиты на отпуск топлива, они действовали с 23 июня. Одна машина могла заправить не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС ограничение дизеля — 200 литров.

Ограничения полностью сняли 28 июля, обрадовал жителей региона губернатор.

Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе, — один из крупнейших в стране. 6 июля его поразили украинские беспилотники. Всего беспилотную опасность в регионе объявляли четыре раза — последний 25 июля.