Омская область сняла лимиты на отпуск бензина

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Лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива на заправках сняли в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Меры действовали больше месяца.
Омская область одной из первых в стране ввела лимиты на отпуск топлива, они действовали с 23 июня. Одна машина могла заправить не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. На трассовых АЗС ограничение дизеля — 200 литров.
Ограничения полностью сняли 28 июля, обрадовал жителей региона губернатор.
Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе, — один из крупнейших в стране. 6 июля его поразили украинские беспилотники. Всего беспилотную опасность в регионе объявляли четыре раза — последний 25 июля.