Мошеннические колл-центры в Украине приносят до $1 млрд в месяц

Индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до 1 миллиарда долларов, такие данные приводит базирующаяся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), которая занимается изучением транснациональной организованной преступности.

Эксперты называют мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности в Украине. Этот бизнес уже приносит больше дохода, чем торговля наркотиками, приводит украинское издание «Страна» доклад GI-TOC.

Индустрия украинских мошеннических колл-центров может приносить до 1 миллиарда долларов. Число занятых в ней оценивается примерно в 60 тысяч человек - это около двух третей банковского сектора страны.

Ранее украинские колл-центры специализировалась на России. Сейчас только 10-15% жертв этих центров — россияне. Остальные — жители Украины и европейских стран.

Исследователи обращают внимание на парадоксальную открытость этого бизнеса. Колл-центры обычно арендуют помещения в обычных офисных и деловых комплексах в центре городов.