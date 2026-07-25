РЖД запустили туристический поезд к Байкалу

РЖД запустили первый в 2026 году туристический поезд «Байкальская сказка». Его пассажиры побывают в крупнейших городах Урала и Сибири, а также на самом большом в мире озере, сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд «Байкальская сказка» за восемь дней проедет по маршруту Москва — Пермь — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Байкал, уточняется в сообщении.

Среди достопримечательностей маршрута — арт-объект «Счастье не за горами», Красноярские Столбы, Кругобайкальская железная дорога и самое глубокое в мире озеро Байкал.

Туристический поезд фактически представляет собой «отель на колесах» — в его составе вагоны повышенной комфортности, вагон-бар, два вагона-ресторана, а также пока единственный в России вагон-спа с инфракрасной сауной.

В дополнение к билету пассажиры могут приобрести отдельные экскурсии. Они позволят посетить больше интересных мест, например остров Ольхон и поселок Листвянка в окрестностях Байкала.

Стоимость экскурсионного тура при покупке из Москвы — порядка 97 тысяч рублей.