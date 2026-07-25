НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

РЖД запустили туристический поезд к Байкалу

Источник:
Sibnet.ru
159 2
Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД запустили первый в 2026 году туристический поезд «Байкальская сказка». Его пассажиры побывают в крупнейших городах Урала и Сибири, а также на самом большом в мире озере, сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд «Байкальская сказка» за восемь дней проедет по маршруту Москва — Пермь — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Байкал, уточняется в сообщении.

Среди достопримечательностей маршрута — арт-объект «Счастье не за горами», Красноярские Столбы, Кругобайкальская железная дорога и самое глубокое в мире озеро Байкал.

Туристический поезд фактически представляет собой «отель на колесах» — в его составе вагоны повышенной комфортности, вагон-бар, два вагона-ресторана, а также пока единственный в России вагон-спа с инфракрасной сауной.

В дополнение к билету пассажиры могут приобрести отдельные экскурсии. Они позволят посетить больше интересных мест, например остров Ольхон и поселок Листвянка в окрестностях Байкала.

Стоимость экскурсионного тура при покупке из Москвы — порядка 97 тысяч рублей.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Китай продлил для россиян безвизовый режим
Евросоюз запретил продажу туров в Россию
Гарантии безопасности российских туристов изменились
Подсчитана стоимость дня путешествия по России летом
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Realme покинет китайский рынок
Эль-Ниньо усилится до экстремального уровня
Россия ответит Starlink системой «Рассвет»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Обратная сторона Луны. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
31
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
25
Путин назвал проблемы с бензином временными
24
Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries
21
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ