Россияне имеют право бесплатно внести в паспорт информацию о группе крови и резус-факторе. В экстренной ситуации эта простая отметка может спасти жизнь.

По желанию в паспорт разрешено ставить шесть отметок, в том числе о группе крови, резус-факторе. Штамп с группой крови размещается на 18-й или 19-й странице паспорта.

Поставить его могут в поликлинике или на станции переливания крови. В нем указываются группа крови, резус-фактор, дата проведения анализа, наименование медицинской организации и подпись врача. Процедура бесплатная.

В экстренной ситуации, когда нужна срочная операция, врачи вынуждены ждать результатов анализа на группу крови и резус-фактор. Если в паспорте уже стоит соответствующая отметка, тест делать не придется.