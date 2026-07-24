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Россиянам ограничили переводы через «Золотую Корону»

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Россиянам из-за новых санкций Евросоюза стали недоступны переводы в ряд стран через платежную систему «Золотая Корона».

Ранее европейские санкции были введены в отношении РНКО «Платежный центр», который выступает оператором «Золотой Короны». Это российская расчетная небанковская кредитная организация, основанная в 2001 году в Новосибирске.

После этого система прекратила выполнять переводы в целый ряд государств, в частности, в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Вьетнам, Грецию, Израиль, Кипр, Китай, Южную Корею, Сербию, Таиланд.

На сайте сервиса среди доступных стран, куда можно совершить перевод из России, в настоящее время остались только четыре: Узбекистан, Турция, Киргизия и Азербайджан.

«Золотая корона» — платежная система, предоставляющая услуги отправки и получения денежных переводов без открытия счета онлайн и наличными в партнерской сети.

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pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...

corrector

и послал нацистам оружия, и профинансировал нацистам его производство в других странах, от этих рубий...

_ASUS__

украина для сша это скотина на убой