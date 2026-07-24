Россиянам ограничили переводы через «Золотую Корону»

Россиянам из-за новых санкций Евросоюза стали недоступны переводы в ряд стран через платежную систему «Золотая Корона».

Ранее европейские санкции были введены в отношении РНКО «Платежный центр», который выступает оператором «Золотой Короны». Это российская расчетная небанковская кредитная организация, основанная в 2001 году в Новосибирске.

После этого система прекратила выполнять переводы в целый ряд государств, в частности, в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Вьетнам, Грецию, Израиль, Кипр, Китай, Южную Корею, Сербию, Таиланд.

На сайте сервиса среди доступных стран, куда можно совершить перевод из России, в настоящее время остались только четыре: Узбекистан, Турция, Киргизия и Азербайджан.

«Золотая корона» — платежная система, предоставляющая услуги отправки и получения денежных переводов без открытия счета онлайн и наличными в партнерской сети.