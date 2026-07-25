Как можно взбесить кошку взглядом

Прямой взгляд в глаза кошки способен неожиданно взбесить даже самое ласковое животное. Почему пристальное разглядывание пушистого питомца вызывает у него стресс и агрессию?

Исследования нейрофизиологов показали, что длительный зрительный контакт запускает у кошек каскад биохимических реакций, характерных для ситуации непосредственной угрозы. Когда человек фиксирует взгляд на кошке, в ее мозге активируется миндалевидное тело.

Это центр обработки эмоций, отвечающий за реакцию «бей или беги». В кровь животного выбрасывается адреналин и кортизол, кошка может прижать уши, зашипеть на владельца или убежать.

Все дело в том, что в дикой природе пристальный взгляд у хищников — элемент, предшествующий атаке. Поэтому кошка подсознательно воспринимает зрительный контакт как демонстрацию агрессивных намерений.

Зоопсихологи проводили эксперимент, в ходе которого хозяевам предлагали кормить кошек, глядя им в глаза или глядя в сторону. В первом случае более 60% питомцев отказывались от еды или принимали оборонительную позу. Во втором — животные спокойно питались.

Впрочем, такая реакция не означает, что смотреть в кошачьи глаза нельзя. Если человек встретился взглядом с питомцем, следует прикрыть глаза (медленно моргнуть) и отвернуть голову. На языке кошачьих такой жест означает доверие и отсутствие агрессивных намерений.