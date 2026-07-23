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Луна встретится с «сердцем Скорпиона»

Источник:
Sibnet.ru
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Земляне вечером 24 июля смогут понаблюдать за красивым астрономическим явлением — соединением растущей Луны и Антареса, одной из самых ярких звезд ночного неба, которую часто называют «сердцем Скорпиона».

Соединение Луны и Антареса
Фото: Fernando de Gorocica / CC BY-SA 4.0

Естественный спутник Земли пройдет на минимальном угловом расстоянии от Антареса в фазе, близкой к первой четверти. Это значит, что Луна окажется достаточно яркой, чтобы выделяться в небе, но при этом не сможет затмить находящуюся рядом звезду.

Наилучшие условия для наблюдения сложатся ближе к полуночи, соединение произойдет в южной части небосвода. Идеальный ориентир — Луна, всего в нескольких градусах от нее засияет яркая рубиновая точка красного сверхгиганта.

Явление будет прекрасно видно невооруженным глазом. Однако в бинокль или любительский телескоп можно лучше разглядеть цветовой контраст между пепельно-серым диском Луны и багровым свечением Антареса.

Антарес — красный сверхгигант, известный астрономам с глубокой древности. Его название переводится как «соперник Марса» из-за характерного красновато-оранжевого оттенка. В астрономической традиции звезду поэтично называют «сердцем Скорпиона» за ее центральное положение в созвездии.

Если бы Антарес находился на месте Солнца, он выходил бы за орбиту Марса, его общая светимость превышает солнечную в 65 тысяч раз. 

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