США захотели увидеть Путина на саммите G20 в Майами

Американская сторона хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» (G20) и транслирует соответствующий сигнал, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

Бердыев отметил, что подобные заявления — не «политический реверанс», а «рациональная логика».

«Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — отметил дипломат.