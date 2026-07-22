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США захотели увидеть Путина на саммите G20 в Майами

Источник:
ТАСС
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Саммит Путина и Трампа на Аляске
Фото: © пресс-служба президента РФ

Американская сторона хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите «Группы двадцати» (G20) и транслирует соответствующий сигнал, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

Бердыев отметил, что подобные заявления — не «политический реверанс», а «рациональная логика».

«Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — отметил дипломат.

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Политика #Мир
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