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Украина вновь нанесла удар по складам Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
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Основательница Wildberries Татьяна Ким
Основательница Wildberries Татьяна Ким
Фото: Tatarstan.ru / CC BY 4.0

Украинские дроны в ночь на среду, 22 июля атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — написала Ким в своем телеграм-канале.

Она сообщила, что, по предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие.

По данным оперштаба Кубани, после падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре вспыхнул пожар. Пострадали три человека, их доставили в больницы. 

Еще один склад загорелся после атаки дронов на окраине Невинномысска в Ставропольском крае. Как заявил губернатор Владимир Владимиров, за медпомощью обратились пять человек.

Позднее в Невинномысске, где тушат пожар на складе Wildberries, была объявлена ЧС локального уровня.

«Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России», — уточнил Владимиров.


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