Затяжная магнитная буря накроет Землю из-за гигантской корональной дыры. Основной удар ожидается вечером 22 июля, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © NASA

«К Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля», — говорится в сообщении.

Возмущения магнитосферы продлятся не менее суток. Нарастание активности начнется во второй половине дня 22 июля, а максимальной силы шторм достигнет ближе к полуночи.

Ученые отмечают необычную форму нынешней корональной дыры. В отличие от привычных компактных областей, она растянулась через весь солнечный диск — от полюса до полюса. Такая конфигурация делает плазменный удар по планете неизбежным.

Согласно оценке астрономов, ожидается приход магнитной бури класса G1–G2, шансы перерастания возмущений в сильный шторм уровня G3 и выше ученые оценивают всего в 5%. Интенсивность магнитных бурь измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G1 (экстремальная).

Бури классов G1–G2 считаются умеренными и редко вызывают серьезные сбои в инфраструктуре. Тем не менее, в пиковые часы возможны кратковременные флуктуации в энергосетях, а также незначительные помехи в работе спутниковой навигации и радиосвязи.

Метеочувствительным людям, а также гражданам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в среду рекомендуется снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, следить за питьевым режимом.