Затяжная магнитная буря накроет Землю из-за гигантской корональной дыры. Основной удар ожидается вечером 22 июля, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«К Земле выходит очередная солнечная корональная дыра, поток быстрого ветра из которой достигнет планеты 22 июля», — говорится в сообщении.
Возмущения магнитосферы продлятся не менее суток. Нарастание активности начнется во второй половине дня 22 июля, а максимальной силы шторм достигнет ближе к полуночи.
Ученые отмечают необычную форму нынешней корональной дыры. В отличие от привычных компактных областей, она растянулась через весь солнечный диск — от полюса до полюса. Такая конфигурация делает плазменный удар по планете неизбежным.
Согласно оценке астрономов, ожидается приход магнитной бури класса G1–G2, шансы перерастания возмущений в сильный шторм уровня G3 и выше ученые оценивают всего в 5%. Интенсивность магнитных бурь измеряется по пятибалльной шкале — от G1 (слабая буря) до G1 (экстремальная).
Бури классов G1–G2 считаются умеренными и редко вызывают серьезные сбои в инфраструктуре. Тем не менее, в пиковые часы возможны кратковременные флуктуации в энергосетях, а также незначительные помехи в работе спутниковой навигации и радиосвязи.
Метеочувствительным людям, а также гражданам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в среду рекомендуется снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, следить за питьевым режимом.