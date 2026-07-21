Госдума легализовала в России криптовалюту

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет Банк России полномочиями регулятора рынка. Согласно закону, Центробанк будет вести реестры криптовалютных обменников и цифровых депозитариев.

В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам. Совершать сделки с криптовалютой можно будет также через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах.

Расчеты криптовалютой внутри России останутся под запретом, ей нельзя оплачивать товары, услуги, работу. Однако криптовалютой разрешат рассчитываться по внешнеторговым контрактам, майнинговому вознаграждению, использовать для оплаты ценных бумаг и других криптовалют.

Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника.

Закон вводит переходный период для участников рынка до 1 июля 2027 года. В течение этого времени они должны получить лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.