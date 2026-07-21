НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума легализовала в России криптовалюту

Источник:
Sibnet.ru
246 2
Криптовалюта, цифровые деньги
Фото: © Forextime.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создает правовую основу для легального оборота криптовалют в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет Банк России полномочиями регулятора рынка. Согласно закону, Центробанк будет вести реестры криптовалютных обменников и цифровых депозитариев.

В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам. Совершать сделки с криптовалютой можно будет также через брокеров и управляющих, в том числе на организованных торгах.

Расчеты криптовалютой внутри России останутся под запретом, ей нельзя оплачивать товары, услуги, работу. Однако криптовалютой разрешат рассчитываться по внешнеторговым контрактам, майнинговому вознаграждению, использовать для оплаты ценных бумаг и других криптовалют.

Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника.

Закон вводит переходный период для участников рынка до 1 июля 2027 года. В течение этого времени они должны получить лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Еще по теме
Госдума утвердит срочные меры по стабилизации топливного рынка
Изменились правила назначения единого пособия
Путин подписал указ об особом статусе учителей
Что означают красные платежки за ЖКХ
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Первые «бои без правил» роботов-гуманоидов прошли в Китае
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Что означают красные платежки за ЖКХ
Обсуждение (2)
Картина дня
Флаги России и Китая
Китай продлил для россиян безвизовый режим
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова обвинила Киев в дестабилизации мирового рынка нефти
Директор ФБР США Кэш Патель
Директор ФБР посетит Россию
Удар по судам
Опубликованы кадры ударов по двум судам у порта Черноморск
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
44
Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО
29
Запад предрек скорый крах украинской армии
24
Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы
18
«Ростех» разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов
15
Россия нанесла удары по целям в Киеве и Одессе