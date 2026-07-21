Директор ФБР посетит Россию

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной, по данным источников, выступит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, но там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.