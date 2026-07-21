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Директор ФБР посетит Россию

Источник:
Politico
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Директор ФБР США Кэш Патель
Директор ФБР США Кэш Патель
Фото: US Embassy NZ

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной, по данным источников, выступит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, но там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.

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Политика #Мир
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