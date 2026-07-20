Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Судный день»

Студия Marvel официально выпустила первый полноценный трейлер фильма «Мстители: Судный день» — одного из самых ожидаемых супергеройских блокбастеров года. Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Картина станет 39-м фильмом в рамках киновселенной Marvel. Главной сенсацией стало возвращение Роберта Дауни-младшего — но не в образе Тони Старка, а в роли центрального антагониста Доктора Дума.

Трейлер демонстрирует беспрецедентное объединение персонажей из разных уголков мультивселенной. На экране появляются не только знакомые Мстители, но и Фантастическая четверка, Громовержцы, а также персонажи вселенной «Людей Икс».

По сюжету Мстители, Люди Икс, Фантастическая четверка и другие команды объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — выдающемуся ученому и величайшему черному магу вселенной Marvel.

Премьера «Мстителей: Судный день» в мировом прокате запланирована на 18 декабря 2026 года. Режиссерами картины выступили братья Руссо, ранее снявшие «Войну бесконечности» и «Мстители: Финал».

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