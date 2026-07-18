Роспотребнадзор оценил появление в России «наноклещей»

Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России «наноклещей», соответствующая информация появилась в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что небольшой размер таких членистоногих позволяет им долго оставаться незамеченными на теле человека. При этом нимфы являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.

Отмечается, что для защиты от укусов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют носить закрытую одежду, использовать отпугивающие средства и проводить тщательный осмотр тела после прогулок.