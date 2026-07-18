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Роспотребнадзор оценил появление в России «наноклещей»

Источник:
Sibnet.ru
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Клещ
Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России «наноклещей», соответствующая информация появилась в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что небольшой размер таких членистоногих позволяет им долго оставаться незамеченными на теле человека. При этом нимфы являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.

Отмечается, что для защиты от укусов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют носить закрытую одежду, использовать отпугивающие средства и проводить тщательный осмотр тела после прогулок.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?