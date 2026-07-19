Маркетплейсы оштрафуют за кабальные условия для продавцов

Госдума рассмотрит правительственный законопроект, вводящий штрафы для маркетплейсов до 500 тысяч рублей за нарушение прав и давление на продавцов.

Законопроект о поправках к закону об административной ответственности участников платформенной экономики подготовило Минэкономики и одобрило правительство РФ.

Документ вводит составы административных нарушений в действиях цифровых торговых платформ. Сумма штрафа будет зависеть от тяжести нарушения. Например, маркетплейс могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, если, жалоба селлера рассматривается дольше 15 дней.

Отдельное внимание в поправках уделено ценовому давлению на продавцов. Согласно документу, платформы будут обязаны предоставлять селлеру возможность запретить снижение цены на товар за его же счет.

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Также появится ответственность за воздействие на продавцов из-за отказа делать скидки. Речь, в том числе о снижении рейтинга селлеров со стороны платформы, ухудшении позиции в поисковой выдаче и неразмещении карточек товара. Все эти действия будут наказываться штрафом до 400 тысяч рублей.

В случае принятия законопроекта, новые штрафы для маркетплейсов заработают с 1 октября 2026 года.