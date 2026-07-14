Маркетплейсы изменят правила продажи товаров

Продавцы на маркетплейсах с 1 сентября 2026 года должны будут при размещении своих товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции.

В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, где указаны номер и срок действия сертификата или декларации, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

Соответствующие изменения прописаны в законе о защите прав потребителей. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров — от детской продукции до электроники и косметики, отметил эксперт.

Ужесточение требований входит в более широкий механизм верификации, предусмотренный законом о платформенной экономике. Так, с 1 октября 2026 года заработает единая многоуровневая система проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров.

При этом новые требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.