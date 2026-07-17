Американский журналист Такер Карлсон заявил о риске народной революции в США, указав на снижение продолжительности жизни в стране и исчезновение среднего класса.

«Мы имеем дело с лидерами [страны], которые презирают нас, принимают нас за нечто само собой разумеющееся, которые используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас», — сказал Карлсон в интервью агентству Bloomberg

Он отметил, что продолжительность жизни снижается, люди умирают в более молодом возрасте, средний класс исчезает, «и никто ничего об этом не говорит».

«Я не хочу революции, но мы получим революцию, если это будет продолжаться», — сказал журналист.

Он подчеркнул при этом, что отвергает политическое насилие. «Если вы доносите до людей идею, что их голоса ничего не значат, что нет ненасильственного способа добиться того, чтобы тебя услышали, то со временем они прибегнут к насилию», — указал Карлсон.