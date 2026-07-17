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«Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат

Источник:
Sibnet.ru
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«Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат 17 июля. Новая картина именитого режиссера представляет собой авторское переосмысление древнегреческой поэмы Гомера.

Сюжет рассказывает о долгом и полном смертельных опасностей десятилетнем возвращении царя Итаки Одиссея домой к своей семье после окончания Троянской войны. «Одиссея» стала самым дорогим фильмом в карьере Нолана — его бюджет составил 250 миллионов долларов.

Картина целиком снята на камеры IMAX с использованием 70-миллиметровой кинопленки. Съемки проходили на натурных локациях в Марокко, Греции, Италии, Исландии, Шотландии и Западной Сахаре.

Главную роль царя Итаки исполнил Мэтт Дэймон, для которого это уже третья совместная работа с режиссером. Образ его верной супруги Пенелопы на экране воплотила Энн Хэтэуэй, а роль их повзрослевшего сына Телемаха досталась Тому Холланду.

Западные кинокритики по итогам закрытых показов восторженно оценили ленту — ее рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes превысил 96%. Эксперты хвалят фильм за невероятный визуальный масштаб, психологическую глубину персонажей и фирменную нелинейную структуру.

Поскольку голливудская студия Universal официально не выпускает свои новинки в российский прокат, «Одиссея» будет демонстрироваться в российских кинотеатрах неофициально, показы начнутся 23 июля.

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