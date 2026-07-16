Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе за 3,75 миллиона долларов, сообщил на своем сайте аукционный дом Heritage Auctions. Его использовал на съемках «Звездных войн» актер Марк Хэмилл, исполнявший роль главного героя.

Именно этот световой меч был в руках Люка Скайуокера во время дуэли с Дартом Вейдером в финале фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» 1980 года, отмечается в сообщении.

Это самая высокая цена, которую когда-либо на аукционе заплатили за реквизит со съемок «Звездных войн». На втором месте теперь световой меч Дарта Вейдера, который был продан осенью 2025 года за 3,6 миллиона долларов.

Изначально световой меч был изготовлен из модифицированной вспышки Graflex — она представляла стильный металлический цилиндр с кнопкой. Реквизит обошелся съемочной группе всего в 15 долларов.