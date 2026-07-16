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«Ростех» разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Комплекс «Паутина»
Комплекс «Паутина»
Фото: © «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» разработала комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от прямого попадания дронов массой до 200 килограммов.

«Ростех» создал комплекс «Паутина», предназначенный для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от прямых ударов беспилотников массой до 200 килограммов, сообщила пресс-служба компании госкорпорации.

«Компания "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") впервые представила комплексную защиту инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

«Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые в базовом варианте могут выдержать прямой прилет БПЛА массой до 200 килограммов. Подобная конструкция позволит надежно защитить нефтехранилища, электроподстанции и другие объекты, отметили в госкорпорации.

«Паутина» позволяет защищать промышленные объекты высотой более 25 метров и любой площади. Сейчас система испытывается на ряде объектов ТЭК.

Наряду с другими решениями «Ростеха», включая системы электронного подавления и средства кинетического поражения, комплекс гарантирует защиту важной гражданской инфраструктуры, отметили в госкорпорации.

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