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Дачников предупредили о риске заразиться туляремией

Источник:
РИА Новости
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Россияне в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые, предупредил Роспотребнадзор.

«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Туляремия может передаваться человеку через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через загрязненную воду и пищу, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Наиболее надежным способом защиты остается вакцинация. Они показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ведомство рекомендует использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу. Каждые 1,5–2 часа осматривать себя для обнаружения напавших и присосавшихся клещей.

Туляремия приводит к воспалению и увеличению лимфоузлов, образованию болезненных язв на месте укуса или контакта, кашлем и одышкой или сопровождается сильной болью в животе и рвотой.

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