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Атаки БПЛА сегодня: сбиты дроны над 19 регионами России

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: © Sibnet.ru
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью в четверг, 16 июля сбили 375 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сказано в сообщении.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской,«Максе» Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ДНР

Медики ранены в результате атаки украинских беспилотников в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал он в «Максе».

Белгородская область

Дети пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«К сожалению, в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал врио губернатора в «Максе».

Саратовская область

Гражданская инфраструктура в Энгельсе была повреждена в результате атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ярославская область

Человек погиб при атаке украинских беспилотников Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», —написал губернатор «Максе».

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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

Egorka72

"Бей своих, чтобы чужие боялись!".....

карат11

А кого оштрафуют за сам факт атаки беспилотников на НПЗ и отсутствие ПВО?

карат11

Последний способ напомнить о себе!