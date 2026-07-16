Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью в четверг, 16 июля сбили 375 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сказано в сообщении.

БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской,«Максе» Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ДНР

Медики ранены в результате атаки украинских беспилотников в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал он в «Максе».

Белгородская область

Дети пострадали в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«К сожалению, в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения девять человек, в том числе двое детей. Дети госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал врио губернатора в «Максе».

Саратовская область

Гражданская инфраструктура в Энгельсе была повреждена в результате атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ярославская область

Человек погиб при атаке украинских беспилотников Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.



«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», —написал губернатор «Максе».