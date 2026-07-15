МВД аннулирует штрафы за очереди на заправках

МВД России отменит штрафы, выписанные автомобилистам за нарушения правил остановки и стоянки во время ожидания в очередях на автозаправочных станциях, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

После введения ограничений на продажу топлива на АЗС в российских регионах возникли огромные очереди. Некоторые водители стали получать штрафы за неправильную остановку и стоянку транспортных средств.

Волк отметила, что соответствующие нарушения были выявлены комплексами автоматической фиксации правонарушений. По ее словам, в случае обращений граждан по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене.

Она уточнила, что штрафы будут отменять «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости».