Хоррор «Закулисье реальности» вышел в цифре

Цифровой релиз фильма «Закулисье реальности» состоялся 14 июля, теперь он доступен для домашнего просмотра. Лента появилась на Amazon Prime Video, Apple TV и других стриминговых площадках.

«Закулисье реальности» вышло в мировой прокат 29 мая и заработало более 366 миллионов по всему миру, установив новый рекорд среди фильмов A24. Режиссером выступил Кейн Парсонс, известный по YouTube-каналу Kane Pixels, на момент съемок ему было всего 20 лет.

Фильм основан на интернет-феномене — городской легенде о бескрайнем лабиринте Backrooms, которая зародилась на форуме 4chan и затем стала популярной крипипастой и основой рассказов, популярных видеоигр и любительских сериалов.

По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров.

Хоррор получил положительные отзывы от критиков и зрителей — его рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составил 87%, а средний балл на IMDb — 7,0 из 10.