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Вучич заявил, что Европа всерьез вооружает Украину

Источник:
ТАСС
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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич
Фото: © пресс-служба Кремля

Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, договариваясь о совместном военном производстве и поставляя Киеву технику, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Украина сегодня подписала контракт на 16 истребителей Rafale, а также контракт на совместное европейское производство систем Freya. Ракеты Aster, предназначенные для противобаллистической защиты, как мы бы сказали, от крылатых ракет, баллистических ракет — над этой системой будут работать восемь европейских стран совместно с Киевом», — приводит ТАСС заявление Вучича.

По его словам, одновременно Украина приобрела зенитные ракетные комплексы SAMP/T, это франко-итальянский зенитный комплекс. «В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», —подчеркнул президент Сербии.

Вучич находится в Париже с визитом по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

mosquito__2010

бывает.западным партнёрам стоило бы почаще посещать своего подопечного.виктории нуланд тоже не помешало...

Captain Nemo

Про таких всегда говорили " Смотрит в книгу, видит фигу "

mosquito__2010

да это в духе нынешней украины называть улицы в честь нацистов террористов и преступников.

pepelmetal

Интересно, наукраине в честь люськи уже назвали улицу?