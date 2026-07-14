Вучич заявил, что Европа всерьез вооружает Украину

Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, договариваясь о совместном военном производстве и поставляя Киеву технику, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Украина сегодня подписала контракт на 16 истребителей Rafale, а также контракт на совместное европейское производство систем Freya. Ракеты Aster, предназначенные для противобаллистической защиты, как мы бы сказали, от крылатых ракет, баллистических ракет — над этой системой будут работать восемь европейских стран совместно с Киевом», — приводит ТАСС заявление Вучича.

По его словам, одновременно Украина приобрела зенитные ракетные комплексы SAMP/T, это франко-итальянский зенитный комплекс. «В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», —подчеркнул президент Сербии.

Вучич находится в Париже с визитом по приглашению французского лидера Эмманюэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце.