Врачи скорой помощи начнут работать по новому профстандарту

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — пояснил Власов.

По его словам, специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», —заключил Власов.