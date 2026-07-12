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Врачи скорой помощи начнут работать по новому профстандарту

Источник:
РИА Новости
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Капсула для эвакуации
Фото: © Sibnet.ru

Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача», — пояснил Власов.

По его словам, специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», —заключил Власов.

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Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

Uynachalnica

"При этом, по его словам, в России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива. Страна обеспечена...

funkit

Смотрю ты прям всё знаешь? С ЦРУшниками на связи поди??🤣