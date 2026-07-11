НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пенсионер превратил дом в музей водки. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
200 2

Пенсионер из Иркутска собрал около 3 тысяч бутылок водки в своем доме — видео с экскурсией по дому «коллекционера водки и по совместительству ее дедули» опубликовала его внучка.

В необычной коллекции 2825 бутылок, которые мужчина собирал с 1975 года.

«Как видите, абсолютно все стены в этом доме в водке», — рассказывает девушка и показывает все комнаты и туалет, который уставлены стеллажами с бутылками.

Экспонаты стоят не в хаотичном порядке, а рассортированы по тематике. Есть секции с названиями, посвященными городам, животным, морям и так далее.

За сутки видео посмотрели 1,9 миллиона человек.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Почему так приятно потягиваться по утрам
Запущен самый большой в мире бумажный самолетик. ВИДЕО
Почему лягушки любят клубнику
Зачем к одежде добавляют лоскуток
смотреть все
Жизнь #Интересно #Общество #Иркутск
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Т-Банк запустил аналог карты «ГдеБЕНЗ»
МИД предупредил Прибалтику об опасности игр с огнем
Обсуждение (2)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Психиатр о том, какие надуманные диагнозы больше нравятся людям
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
33
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
29
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
23
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир