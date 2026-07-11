Пенсионер превратил дом в музей водки. ВИДЕО

Пенсионер из Иркутска собрал около 3 тысяч бутылок водки в своем доме — видео с экскурсией по дому «коллекционера водки и по совместительству ее дедули» опубликовала его внучка.

В необычной коллекции 2825 бутылок, которые мужчина собирал с 1975 года.

«Как видите, абсолютно все стены в этом доме в водке», — рассказывает девушка и показывает все комнаты и туалет, который уставлены стеллажами с бутылками.

Экспонаты стоят не в хаотичном порядке, а рассортированы по тематике. Есть секции с названиями, посвященными городам, животным, морям и так далее.

За сутки видео посмотрели 1,9 миллиона человек.