The Rolling Stones выпустили 25-й альбом — Foreign Tongues

Группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues с 14 треками в пятницу, 10 июля. Возможно, пластинка завершит карьеру коллектива, длящуюся уже 63 года.

«Ожидание подошло к концу. Новый альбом Foreign Tongues уже вышел», — говорится в сообщении The Rolling Stones.

Альбом уже доступен на международных музыкальных стримингах. В Foreign Tongues вошло 14 треков, среди которых 12 новых композиций, в том числе ранее выпущенные синглы Rough and Twisted, Jealous Lover и In The Stars, а также каверы на песню You Know I'm No Good Эми Уайнхаус и песню Beautiful Delilah Чака Берри.

Продюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. В записи альбома приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит из The Cure и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.

«У нас было 14 отличных треков, и мы работали так быстро, как только могли. Мне нравится эта студия, потому что она не слишком большая, поэтому можно почувствовать страсть, которая царит в комнате, от каждого участника», — комментировал вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер изданию Variety.