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Турция перепродаст российские С-400 третьей стране

Источник:
H?rriyet
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С-400 «Триумф»
С-400 «Триумф»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» третьей стране, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что ЗРК могут передать одной из стран Персидского залива. Среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар.

В 2017 году Анкара заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019-го. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция на это не пошла.

В наказание Вашингтон исключил ее из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA.

Ранее президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Турции анонсировал снятие санкций.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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