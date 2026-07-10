Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» вышел в мировой прокат

Новый хоррор по вселенной знаменитой франшизы «Зловещие мертвецы: Пекло» выходит в мировой прокат в пятницу, 10 июля.

В центре сюжета — переживающая личную трагедию женщина, она приезжает к родственникам в уединенный дом, надеясь начать новую жизнь. Однако семейное воссоединение превращается в настоящий кошмар после появления древнего Некрономикона — зловещей «Книги Мертвых», пробуждающей демонические силы.

Главные роли в фильме исполнили Сухейла Якуб, звезда сериала «Уэнсдэй» Хантер Духэн и Люсиан Бьюкенен. Продюсерами проекта стали создатель франшизы Сэм Рэйми и Роб Таперт, работавший над всеми фильмами серии с самого ее начала.

Многие критики высоко оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 80% свежести. Обозреватели хвалят картину за большое количество жестоких и динамичных сцен, которые пугают своим креативом. Некоторые даже называют фильм самым кровавым хоррором 2026 года.

«Зловещие мертвецы: Пекло» официально выйдет в российском прокате 16 июля.