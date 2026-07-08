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Алтай ввел заправку строго по документам

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Бензин и дизельное топливо на АЗС в Республике Алтай продадут только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщил глава региона Андрей Турчак. Мера начинает действовать с 9 июля.

«Операторы на заправках заносят номер машины в систему. Повторная заправка в течение суток сверх лимитов будет невозможна», — отметил Турчак.

В Чойском и Турочакском районах лимиты на заправку сократят до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Такие же ограничения действуют в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. В остальных районах сохраняем прежние ограничения — не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки.

Отпуск в канистры в объеме до 10 литров сохраняется, но также строго при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.

Глава региона объявил, что правительство республики, все министерства и администрации муниципальных образований сокращают количество командировок и служебных поездок. Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены.

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Экономика #Недра и ТЭК #Республика Алтай
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