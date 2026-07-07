Кремль оценил значение освобождения Константиновки

Освобождение Константиновки стало важным стратегическим этапом для спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане», — приводит ТАСС заявление Пескова.

Российское военное руководство доложило президенту Владимиру Путину о полном контроле над городом в пятницу, 3 июля. Глава государства назвал это важным этапом на пути к славянско-краматорскому узлу обороны.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев связал этот результат с установлением контроля над всей территорией Донбасса.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США Дональду Трампу о положении на линии боевых действий и отдельно упомянул Константиновку.