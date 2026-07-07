Запущен самый большой в мире бумажный самолетик. ВИДЕО

Итальянские студенты построили самый большой бумажный самолетик в мире и успешно его запустили — рекорд зафиксировала Книга рекордов Гиннесса.

Проект получил название Icarus — в честь Икара, героя древнегреческого мифа. Размах крыльев самолета составил 20,04 метра, длина — семь метров. Он весит почти 30 килограммов.

Создатели — молодые инженеры из Пизанского университета и блогер, популяризатор науки Якопо Д'Алезио, известный под псевдонимом Jakidale — использовали 300 килограммов бумаги разной плотности и 60 килограммов строительного клея ПВА, который частично разводили водой.

Конструкция крыла судна повторяет устройство настоящего авиалайнера — с лонжеронами (основной силовой элемент конструкции самолетов), нервюрами (поперечные элементы жесткого каркаса) и сотовыми панелями, но целиком выполнена из бумаги.

Чтобы рекорд засчитали официально, самолет должен был пролететь не менее 15 метров в присутствии судьи Книги рекордов Гиннесса. Однако итоговый результат превысил это требование почти в четыре раза — самолет пролетел целых 59 метров.