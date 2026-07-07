Лимит одной заправки сократили в Новосибирской области

Новые, сокращенные лимиты на отпуск топлива ввели в Новосибирской области, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Для организации гарантированной стабильной работы экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта в регионе введен режим повышенной готовности, изменен лимит одной заправки на АЗС до 30 литров бензина или 60 литров дизеля», — написал губернатор Андрей Травников в телеграм-канале.

Сохраняется режим приоритетной заправки для экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть». Ранее приоритетная заправка для этих категорий клиентов была введена в Новосибирске, Бердске, Искитиме с 3.00 до 5.00 и с 12.00 до 15.00.

Новосибирские власти в понедельник, 6 июля, признали, что ситуация с топливом остается напряженной, а многие АЗС независимых сетей не работают или работают нестабильно.

В тот же день украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод — один из самых крупных и современных нефтеперерабатывающих заводов России. Губернатор Омской области Виктор Хоценко сообщил, что большая часть дронов была сбита.