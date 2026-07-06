Губернатор Омской области подтвердил атаку на НПЗ

Губернатор Омской области Виктор Хоценко подтвердил атаку беспилотников ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод в понедельник, 6 июля.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть, летевших беспилотников», — написал Хоценко в телеграм-канале.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы.

«Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — добавил глава региона.

Омский нефтеперерабатывающий завод входит в десятку крупнейших российских НПЗ и находится примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы.