Тело пропавшей с матерью девочки нашли в Красноярском крае

Тело пятилетней девочки, вместе с матерью ушедшей из дома в Ачинске в конце июня, обнаружено на железнодорожной насыпи 5 июля, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным следствия, 27 июня 32-летняя женщина вместе с дочерью ушла из квартиры в Ачинске, в которой жила, в неизвестном направлении. Тело ребенка обнаружено. Местоположение матери устанавливается.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти девочки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). По информации следствия, после того, как женщина и ее дочь ушли из дома, их зафиксировали камеры видеонаблюдения в Ачинске и в Красноярске.

«Отец у нас не подозреваемый, он дал показания о том, что сначала подумал, что они ушли к бабушке, потом заподозрил неладное и заявил в полицию», — сказала представитель регионального СК РИА Новости.