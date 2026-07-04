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Вице-премьер поручил обеспечить доппоставки топлива в регионы

Источник:
Sibnet.ru
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Заправка в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках, сообщила пресс-служба правительства РФ.

По данным кабмина, основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где сейчас «сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения».

«Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», — говорится в пресс-релизе.

Новак 1 июля заявил, что перебои на внутреннем рынке топлива связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС. По его словам, в целом страна обеспечена запасами как бензина, так и дизельного топлива.

Проблемы с поставками топлива возникли в ряде российских регионов в конце мая, изначально отпуск бензина ограничили в Крыму и Севастополе. Bloomberg 2 июля писал, что по состоянию на конец июня о тех или иных перебоях с топливом сообщили около 90% регионов России. Агентство ссылалось на заявления местных властей и данные СМИ.

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Экономика #Недра и ТЭК #Иркутск #Забайкалье
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