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Эксперт предупредил о снижении доходности вкладов

Источник:
РИА Новости
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Приложение Сбербанк
Фото: © Sibnet.ru

Российские банки после снижения ключевой ставки ЦБ до 14,25% начали пересматривают условия по депозитам, рассказал генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев.

«Так называемые "длинные" вклады остаются наиболее стабильными и доходными, так как на них тренд на снижение ключевой ставки никак не отразится. А депозиты на короткий срок или с возможностью снятия средств существенно дешевеют», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Сейчас средняя доходность вкладов составляет 13–16%, а к осени может снизиться до 10,5–12,8%. Через год, при снижении инфляции, прибыльность вклада может упасть до 7%. Короткие депозиты уже теряют в доходности: трехмесячные вклады снизились с 12,3 до 11,7%, полугодовые — с 11,6 до 11%.

Окишев советует открывать вклад на срок от трех месяцев и делать это сейчас, пока ставки еще высоки. Также стоит рассмотреть диверсификацию — накопительные счета, фонды денежного рынка и ценные бумаги.

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