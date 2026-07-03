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Выпуск топлива «Евро-3» разрешили до конца года

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Правительство РФ одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 года, его будут производить отдельные нефтеперерабатывающие заводы — соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принятое решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

До 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение бензина с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5%. Дизельное топливо можно производить по экологическому классу К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм.

Решение направлено на повышение надежности топливообеспечения в РФ и реализуется «в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива».

Указанные виды топлива не маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат выпуску в обращение и обращению на территориях других государств членов Евразийского экономического союза.

«Почти 70% авто в РФ выпущены тогда, когда норма "Евро-3" еще действовала. Так что опасаться автолюбителям за сохранность своих автомобилей не стоит», — сказал «Ведомостям»главный редактор «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев, указав, что большинство машин в России старше 10 лет.

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