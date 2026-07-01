Новую серию «Дома Дракона» рекордно оценили

Вторая серия третьего сезона «Дом Дракона» стала самым высокооцененным эпизодом в истории шоу на платформе IMDb.

Серия под названием Queen’s Landing («Королевская Гавань»), вышедшая 28 июня, получила 9,5 из 10 баллов на ресурсе. Оценка выставлена на основе более чем 25 тысяч отзывов. 75,5% пользователей поставили ей 10 баллов. В этой серии Рейнира садится на Железный трон при пособничестве Алисенты.

Эпизод обошел по рейтингу предыдущего лидера — вторую серию четвертого сезона под названием The Red Dragon and the Gold («Красный дракон и Золотой»).

Первый эпизод третьего сезона — серия Salt and Sea, Fire and Blood («Соль и Море, Огонь и Кровь») — получил оценку в 9,2 балла. Обе серии нового сезона «Дома Дракона» превзошли результаты первых двух эпизодов еще одного спин-оффа «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи королевств».

«Дом Дракона» — приквел «Игры престолов». Это история войны между двумя ветвями династии Таргариенов, происходящей примерно за 200 лет до начала событий оригинала. В работе над сценарием по собственному роману-хронике «Пламя и кровь» принимал писатель Джордж Р. Р. Мартин.