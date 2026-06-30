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Новосибирец похвалился гигантской щукой и дал необычный совет

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Новосибирска выловил в Оби огромную щуку весом 11 килограммов и отпустил добычу, фотографиями он поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».

В подписи к фото, сибиряк отметил, что трофеи успешно клевали на выходных в разных местах Оби.


Рыбак рассказал НГС, что выловил двух щук: одна была более 11 килограммов, вторая — около семи килограммов. Рыб поймал с помощью большой приманки, для этого он подготовил мощный спиннинг и снасти.

«Всех призываю: отпускайте, еще раз поймаете. Она за это время подрастет», — посоветовал новосибирец другим любителям рыбной ловли.

В прошлом году мужчина вылавливал щуку весом 13 килограммов.

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_ASUS__

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pepelmetal

Ну ничего, там у пенсионеров яхты, продадут ради кастрюлек

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

Удавиков

кто-то снова халявные деньги для оборотов получит, потом окажется за границей, как это уже случалось...